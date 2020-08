De espalda y en bikini, Sol Pérez hizo alarde de los resultados de su rutina de ejercicios

Sol Pérez no deja de sorprender a sus fanáticos. En tiempos de cuarentena se la ve muy activa en sus redes mostrando cómo ejercita su cuerpo. Sus más de 5 millones de seguidores disfrutan de cada foto y video donde la rubia luce espectaculares looks y rutinas de ejercicios.

Ahora, Sol Pérez decidió mostró los resultados de su exigente entrenamiento diario. "Siempre les muestro mis videos entrenando pero quiero que vayan viendo también los resultados", expresó.

Recordemos que Pérez está en pareja con el personal trainer Guido Mazzoni, pasando un gran momento en la pareja.

"¿Estás con novio nuevo?", le preguntó Jey Mammon la semana pasada cuando fue entrevistada en su programa Estelita en casa. "Me costó mucho conseguir un novio. Estamos hace un año, no venía teniendo relaciones tan largas y está es la más larga por ahora. Convivimos. Nos mudamos juntos en diciembre, no agarró: Mar del Plata, la temporada de teatro, nos separamos. Volvimos y nos agarró la cuarentena, encerrados. Así que mi noviazgo de un año es Mar del Plata y la cuarentena encerrados, si no nos mata, no nos mata nunca más", dijo.