Sebastián Yatra abrió su corazón y habló de Tini Stoessel y Danna Paola

El cantante colombiano de 25 años, Sebastián Yatra, participó de una nueva emisión de “El Break de las 7” para compartir toda su alegría por sus nominaciones en PJ 2020. La conductora Chiqui Delgado aprovechó para saber cómo se encuentra su situación sentimental tras la ruptura con la cantante Tini Stoessel y los señalamientos que lo han vinculado amorosamente con Danna Paola.

“Mi corazón está bien. Terminé con Martina ya hace casi dos meses y, obvio, no fue un momento fácil y no lo ha sido. Obvio nos seguimos queriendo cantidades y yo siempre voy a querer lo mejor para ella, siempre vamos a respetarnos, nos vamos a tener un gran cariño, pero tomamos una decisión para que cada cual haga lo que le nace del corazón al máximo” indicó Sebastián.

En cuanto a la razón de su separación con Tini Stoessel el colombiano dijo lo siguiente: “En este momento ella está allá en Argentina, yo estoy en Colombia y aunque tengamos carreras muy similares nuestras metas de vida o a largo plazo a veces van por distintos caminos”.

Además, al ser consultado sobre su relación con Danna Paola el artista latino se mostró muy firme: “No, no, no. ¿A quién voy a estar conociendo, a mi camarógrafo que lo veo más que antes?

“Con Danna somos colegas, amigos, nos llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción juntos que les va a encantar. No puedo decir cuándo va a salir, pero está brutal y la empezamos a hacer durante la cuarentena. La escribimos a distancia. Ya teníamos algo y la escribimos a distancia, la grabamos a distancia, hicimos la producción, el video a distancia y ha sido una experiencia la verdad que súper bacana” finalizó Sebastián Yatra.