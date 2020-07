La mendocina Elina Fernández y Costantini celebran el 9 de julio con un trío muy amoroso

La modelo mendocina Elina Fernández Fantacci compartió este jueves en su cuenta de Instagram una romántica postal junto a su marido, el empresario Eduardo Costantini, con motivo de la celebración del 9 de julio. "Hoy 9 de Julio , Dia de nuestra Independencia, un día histórico para todos los argentinos ;pero no quiero dejar de recordar que es el cumpleaños de uno de los amores de mi vida #GinoFernandezCostantini 🐻❤️🥰 muchas gracias por el amor incondicional y la alegría que nos das dia a día !!!!!Te amamos !!!!!!!!!❤️🤍", expresó Elina saludando también a Gino, el perro de la feliz pareja, que este 9 de julio está cumpliendo años; y se suma a la muy amorosa postal familiar.

Recordemos que Fernández Fantacci y Costantini se casaron casaron el 23 de febrero. La unión generó revuelo por la diferencia de edad que existe entre ambos, y se habló de polémica en el seno de la familia . Él tiene 73 y ella este año cumplió 30.

"No nos interesan las críticas. Todo lo que la gente critica me divierte. Todos los malos comentarios de las redes los dejo. No me perjudica las críticas. Mi consejo es no perder el tiempo en las críticas en las redes sino amar, vivir y ser feliz", expresó Elina a días de casarse con el millonario empresario.