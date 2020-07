El duro descargo de Julieta Díaz contra las plataformas digitales: "Los actores no cobramos"

La problemática actual que afecta a la industria del entretenimiento es tremenda. Las restricciones que se han impuesto a raíz de la pandemia limitaron añún más los ingresos que percibía la mayor parte de los actores y actrices. Además, se suma la discusión para que las plataformas digitales se igualen a los canales tradicionales a la hora del pago de derechos.

En este difícil contexto, Julieta Díaz se refirió al tema en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live. "Con las plataformas la forma de mirar tele cambió y me parece que eso complica un poco también cómo nos acomodamos. Cada vez tenemos menos ficción. Antes había tres o cuatro novelas por canal y ahora menos".

"Habrá que hacer más series para pasarlas en las plataformas. El tema es que las plataformas no están pagando los derechos de intérprete a los actores. Ahora hay un montón de plataformas donde la gente ve películas, pero que a fin de mes les pagan a los productores pero no abonan derechos que están ganados por ley y eso nos mata. Encima en la pandemia está todo el mundo mirando ficciones y nosotros no cobramos", denunció.

Finalmente, la actriz esbozó una posible solución: "Que repitan las ficciones es muy importante. Que la radio pase música nacional y la tele pase ficción nacional para que los artistas podamos tener a fin de mes alguna entrada. Es una gran movida y espero que todos puedan implementarlo".