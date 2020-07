Se filtró el intento de sumar a Nicole Neumann a Intrusos y el profundo rechazo de Jorge Rial

Jorge Rial y Nicole Neumann no se llevan para nada bien desde hace un largo tiempo. En este sentido, el conductor de Intrusos no pierde oportunidad para criticar a la modelo cada vez que puede. La última vez que tuvo duras palabras contra ella fue cuando Nicole realizó una polémica entrevista con una médica que habló de una "falsa pandemia".

Sin embargo, no siempre esa mala onda fue expuesta al aire. También existieron momentos en charlas de producción donde el periodista rechazó de forma magistral tener cualquier tipo de vinculación con la rubia.

Fue Adrián Pallares quien comentó que Nicole hubiera podido formar parte del ciclo de espectáculos que emite la pantalla de América, pero que Rial se negó rotundamente. Pallares recordó la intención de incorporar a la modelo al panel y la respuesta de Rial. "Lo peor de esto es que Rial está en la casa diciendo ‘¿Y vos querías traer a Nicole Neumann a la mesa de Intrusos?´", dijo.

"Cada vez que mostramos una maldad de ella, me lo refriega", dijo Pallares. "¿Te acordás de ese día, no?", intervino el conductor. "Se me ocurren a veces ideas, te dije si no servía para nuestro programa cuando la sacaron del programa de Verónica Lozano​…", respondió Palla. "¿Querés que te lo vuelva a responder o con lo que ya vimos se entendió?", contestó el periodista. "Si querés repetí lo que me dijiste así queda grabado para siempre", finalizó el panelista.