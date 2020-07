Cande Tinelli indignada: "Si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las..."

Toda figura que se construye como influencer en las redes tiene el incondicional seguimiento de sus fans, pero también la permanente mirada de sus haters.

En las últimas semanas circuló en las redes el rumor de que Cande Tinelli estaba "toda operada" y muchos de los usuarios maliciosos comenzaron a compararla con otras famosas que pasaron por ciertas cirugías u operaciones, por lo que le dijeron que "está toda hecha de plástico".

A través de historias de Instagram, Cande puso a los odiosos en su lugar: "Que poca paciencia que les tengo a los que dicen que soy toda de plástico, tengo siliconas en las tetas que no son de plástico, me operé la nariz que no tenía plástico, y en la boca me pongo relleno obvio, con un capo, pero no es plástico".

Y finalizó contundente: "Igualmente si yo fuese toda de plástico, me pueden chupar bien las tetas. El que puede puede y el que no, critica".