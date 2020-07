Todos los detalles del posible regreso de "Grande Pa" a la televisión

"Grande Pa" quedará en la historia de la televisión argentina como una de las ficciones más vistas en la historia. La ficción familiar, protagonizada por Arturo Puig y María Leal, llegó a alcanzar hasta 62 puntos de rating, con un promedio entre 47 y 52 puntos durante los cuatro años que duró en pantalla, entre 1991 y 1994.

Ahora, durante una entrevista con Ciudad Magazine, el actor habló sobre las posibilidades de un regreso: "Mirá, por ahora no hay ninguna novedad de eso. Si la hicieran de nuevo no sé quién haría mi papel. Hay varios jóvenes que lo pueden hacer tranquilamente, por suerte son muchos los que están muy bien como para hacerlo perfecto", agregó.

Puig se negó a mencionar quién se imagina como un nuevo protagonista: "No quiero decir ningún nombre porque sería feo. Al no haber nada seguro... sino lo diría encantado de la vida", comentó el actor, que confesó que en caso de que se hiciera una obra teatral basada en la novela, le gustaría ser parte. "Estaría encantado de dirigirla".

Recordemos que hace unos meses, durante un móvil con Intrusos , el actor reveló cómo transita la cuarentena: "A la noche, después de cenar, nos gusta ver alguna serie. Me dan ganas de comer un chocolatito. Me traigo un chocolatito y Selva me dice que no. La pandemia me ha hecho adelgazar y no quiere que engorde otra vez. Se me dio por hacer dieta y mucho ejercicio y me bajó la pancita. Estoy muy bien. Pero a veces quiero un pedacito de chocolate o un turrón o por ahí una bebida: depende de la serie que estemos viendo. Y Selva también se come un pedacito de chocolate".