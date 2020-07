Revelan que hay un político interesado en conquistar a Guillermina Valdés

La separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés suma un nuevo capítulo en su mediática separación. Aunque muchos hablan de que la pareja se tomó un tiempo, otros ya barajan los candidatos que tendrían ambos.

Ahora, fue Marcela Tauro durante "Fantino a la tarde" quien sumó detalles: "Mi intuición es que no vuelven. Para mí hay un tercero que por redes la sigue a ella", dijo la panelista, que al cabo de unos instantes comenzó a indagar a qué se dedica el interesado. Tras descartar que sea jugador de fútbol, actor o empresario, la periodista detalló. "Es político, la sigue y le pone ‘me gusta'", dijo Marcela que, ante un planteo de otro de uno de sus compañeros, aseguró que la futura pareja de Valdes "tiene que ser de bajo perfil porque si no ella no va brillar nunca".

Asimismo, la ex panelista de "Intrusos" aseguró que el interesado "le da ‘me gusta’ a varias". "Le gustan las famosas a este político. Tiene facha", agregó, dando un detalle sobre la identidad del político: es porteño.