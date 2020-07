Natalie Pérez sorprendió a sus fans con un rotundo cambio de look

View this post on Instagram

Hoy se fue una gran artista , pensu00e9 que algu00fan du00eda iba a cantar esta canciu00f3n con ella, su canciu00f3n, que se llama Estaciones , tuvimos intenciones de vernos en algu00fan momento y nunca pudimos me hubiera gustado conocerla ! Rosario Blefari ( la autora de esta hermosa canciu00f3n y de muchas mu00e1s )