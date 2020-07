Fuerte e inesperado testimonio de un actor que bajaron de Casados con hijos

Casados con Hijos es uno de los clásicos más exitosos de Telefe, que todavía hoy cada vez que se repite en pantalla logra buenas mediciones de rating. Además, recordemos que la versión teatral prevista para el Gran Rex en esta vacaciones de invierno, fue reprogramada para 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

Pero este lunes surgió una inesperada noticia, ya que hubo un conocido actor y director de cine que estuvo muy cerca de quedarse con el papel de Coqui, que finalmente fue interpretado por Darío Lopilato. Martín Piroyansky contó su experiencia que tuvo en el casting de la sitcom y el mal momento que pasó en aquel momento.

En Últimos Cartuchos, por radio Vorterix, Piroyanksy sorprendió a todos cuando confesó: “Yo quedé finalista con Darío Lopilato para hacer del hijo”.

Cuando los conductores del programa le hicieron notar lo distinta que hubiera sido su carrera, el artista respondió categórico: “Estoy seguro que cuando estaba yendo a la última etapa del casting, que estaban Francella y todos los productores, yo pensaba que me empecé a cagar en las patas por si quedaba. No quería quedar porque me daba cuenta de que me iba a cambiar la vida”.

A su vez, recordando sus tempranos comienzos en Magazine for fai, les recomendó a los padres y madres de jóvenes que quieren dedicarse a la actuación que no es aconsejable que empiecen siendo tan pequeños, ya que esto puede condicionar a las personas en pleno proceso de formación, tal como le sucedió a él.