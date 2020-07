¡Dramático encuentro! Nazarena Vélez reveló la propuesta que le hizo Luis Miguel

Nazarena Vélez publicó un nuevo video en su cuenta de Youtube. En esta oportunidad contó detalles del día que conoció a Luis Miguel. La morocha se coló con su productora del momento, cuando trabajaba para El Nueve, para ir a verlo al hotel junto a cinco chicas que querían estar con él y el músico iba a elegir a una, "como catálogo".

"Quería un autógrafo y una foto, era el amor de mi vida desde que era chiquitita”, dijo asegurando que ella no tenía otras con el músico. La mediática contó que no fue arreglada, sino todo lo contrario. "Él iba a garch… y no conmigo, ya con verlo me parecía un flash, divertido, me encantaba conocerlo", repitió.

"La habitación era muy grande, había champagne y muchas almendras", recordó la morocha. "Me senté en el piso en un costado para no llamar la atención. No me rajen".

"Había música de fondo. Yo estaba embobada mirándolo a él y él a las chicas", dijo y contó que buscaba el momento para hablarle y pedirle la foto. Luis Miguel le preguntó qué hacía ahí y ella le contestó que era fan y que eso lo sorprendió.

"Una de las chicas le contó que yo estaba de novia con un tipo que me pegaba", entonces en ese momento Nazarena se derrumbó y no pudo contener las lágrimas porque se sintió muy vulnerable. "La pase muy mal", recordó.

Entonces, Nazarena se fue al baño y al salir el músico había echado a todas de la habitación. "Me muestra la cama al costado, blanca, y me dice ´hay mucho lugar´. Nunca tuve tantas dudas como en ese momento: el hombre de mis sueños me estaba proponiendo que duerma con él", reveló. "Lo miré y le dije que no me podía quedar".

"Me tendría que haber quedado y pasar una noche divina. Pero me fui con todos mis prejuicios en la cabeza", dijo Naza. Al despedirse, el cantante le dio un beso cerca de la boca e hizo que su chofer la lleve a la casa. Más tarde la invitó a ver su recital a Córdoba, pero tampoco aceptó. "Me comí una novela y dije ´voy a ser la que le dijo que no a Luis Miguel´", cerró Nazarena.