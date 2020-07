Ni Piqué las había visto: Revelan fotos de Shakira en una piscina junto a otro hombre

View this post on Instagram

Check out some pics from Shaku2019s performance on a Barcelona rooftop for @glblctznu2019s #GlobalGoalUnite concert. Aquiu0301 les compartimos un par de fotos de la participaciou0301n de Shakira en el concierto de @GlblCtzn #GlobalGoalUnite que se grabou0301 en una azotea de Barcelona. ShakHQ u2022u2022u2022 ud83dudcf8 @imxavimenos