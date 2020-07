Revelan malos tratos de Mica Viciconte a las hijas de Nicole Neumam

El conflicto y las denuncias entre Nicole Neumann y Micaela Viciconte continua. Además, hay que sumarle la denuncia penal de Fabián Cuberoa la modelo por prohibirle ver a sus hijas.

Nicole no se quedó callada y también dijo lo suyo. Según la modelo, Viciconte no tendría un buen trato con las nenas. "Les depilaron las piernas a mis hijas de nueve y cinco años. Mi hija de seis le pidió que se bañe y que se cambie la ropa y M.V. le gritó: ‘No tengo 12 años para que vos me digas lo que tengo que hacer. No me toques’. Ella tampoco las ayuda con las tareas", se escucha en un audio que difundió la periodista Karina Iavicoli en Los Ángeles de la Mañana.

Rápidamente, Viciconte recogió el guante: "A raíz de ese audio, desde ayer me atacan de una manera abismal, sin asco, diciendo que soy maltratadora. No hay necesidad. El hecho es que ayer eso salió (en referencia al audio difundido el jueves) y a mí me hicieron mierda. Alguna persona que vio el programa puede dudar que tenga una actitud agresiva con las personas".

Eso no fue todo. Cuando parecía que ya se había visto y escuchado todo, apareció la ex niñera de Neumann y Cubero. Alejandra, la mujer en cuestión, que conoce la interna familiar, ya que trabajó 10 años en la casa de Nicole, le tiró más leña al fuego.

"La relación que tienen las chicas con Mica la verdad es que es excelente. Las chicas la adoran. Mica es súper compañera con ellas, las ayuda en todo. Me quedé sorprendida desde el día uno cuando la conocí de la buena onda que pegó rápidamente con las chicas", contó la señora en El show del problema.