El dato inesperado sobre la vida glamorosa de Charlotte Caniggia: "Necesita canjes para comer"

Desde su regreso a la televisión, Charlotte Caniggia se caracterizó por mostrar su ostentosa vida y su afán por vivir una vida a puro lujo. Sin embargo, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no estaría pasando un buen momento económico.

Así lo dio a conocer Mercedes Ninci en Bendita: "Tengo un último momento. Me contaron que Charlotte Caniggia estaría trabajando gratis", lanzó ante la sorpresa de sus compañeros. "Me contaron que Charlotte Caniggia estaría trabajando gratis. El problema es que ella no tiene un centavo y estaría trabajando por el canje. No tiene un mango y necesita canjear para la comida".

"El problema es que ella no tiene un centavo y estaría trabajando por el canje. No tiene un mango y necesita canjes para la comida", concluyó, sobre el presente de la mediática.

Recordemos que Charlotte debutó esta semana como panelista en el programa de Pampita. Durante uno de los móviles del programa, que fue protagonizado por Yanina Latorre, le pidieron un consejo para la joven mediática. Fue el momento cuando la rubia apuntó contra la conductora para manifestarle que no estaba de acuerdo con la incorporación.

"No Pampita, no, ningún consejo. No me gusta Charlotte como panelista. Perdón, tenía que ser clara. No tiene contenido y esto es lo que hace que los panelistas después queden mal", dijo.

Al volver al piso, Charlotte expresó: "A mí, me cae re mal Yanina. Me parece una vieja que está re loca de la cabeza. La gente vieja no quiere que entre gente nueva a la tele: ése es el tema". Luego, explicó el por qué de la agresión: "Yo no quiero pelearme con nadie, pero ella no puede opinar de nada si vive hablando pelotudeces. ¿O no? Igual, ella es re mala onda desde hace años con mi madre, entonces se la agarra conmigo".