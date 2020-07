Tras la polémica, Danna Paola habló sin tapujos sobre Tini y Yatra

A meses de la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, y tras muchos rumores que ubicaron a Danna Paola en el centro de la escena como tercera en discordia, la mexicana rompió el silencio después de tres meses y habló francamente sobre Tini.

"Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer", dijo la mexicana en una entrevista a Telemundo.

"Entre mujeres hay que apoyarnos, que no debería haber odio y que, por favor, entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor", agregó.

Además, echó por tierra los rumores de romance con Yatra y anunció que está en pareja con otro hombre. "Es de nunca acabar, pero lo vuelvo a decir... Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente yo estoy disfrutando de este proceso", afirmó.

"Yo siempre tengo muy mala fama y me inventan un noviazgo con cualquiera que se me ponga enfrente, pero no es así. Creo que somos dos artistas felices de colaborar y hay que normalizar en el mundo las amistades entre un hombre y una mujer, que no a fuerza deben tener algo”, señaló contundente.

Y finalizó: "Estoy saliendo con alguien, y no me gusta que me anden inventando cosas porque no está padre, ¿no?"