No se calló nada: Danna Paola habló por primera vez de Tini Stoessel

La actriz y cantante mexicana de 25 años, Danna Paola, se encuentra disfrutando del rotundo éxito de su última canción. El tema musical “No Bailes Sola” realizada en conjunto con el cantante colombiano Sebastián Yatra ya superó las 11 millones de reproducciones en YouTube.

Como todo no es color de rosa siempre, Danna tuvo que explicar en una reciente entrevista para el programa de espectáculos “Suelta la sopa” de la señal Telemundo su postura sobre los constantes rumores de haber sido la tercera en discordia en la ruptura de su colega Sebastián Yatra y la cantante Tini Stoessel.

"Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. aunque no la conozca personalmente y no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer" inició Danna Paola.

"Es un tema de nunca acabar, pero lo vuelvo a decir, somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente yo estoy disfrutando de este proceso" continuó la intérprete de “Lu Montesinos” en “Élite”.

“Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente estamos disfrutando este proceso, que yo siempre tengo mala fama y me inventan un noviazgo con quien se me ponga enfrente, pero no es así” manifestó de forma contundente Paola.

Por último Danna Paola dejó un concreto pedido a sus followers: "Por favor, entre fandoms no haya odio porque el mundo necesita más amor".