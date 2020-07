La panquequeada de Carolina Losada: "Creí que Baby era machirulo, pero..."

Carolina Losada reveló que al principio aceptó "con dudas" compartir el espacio laboral con Baby Etchecopar. En diálogo con La Once Diez/Radio, fue consultada sobre el fenómeno del programa de Baby, que a diario supera en audiencia al resto de sus competidores: "Creo que tiene que ver con la verdad y darse cuenta que le hablamos al público sin filtro. Primero que Baby tiene un público que lo sigue y lo ama profundamente. Te digo sinceramente, yo trabajo en televisión hace 15 años y lo que pasa con el programa de Baby no pasa en ningún lado. Siendo un programa de cable, es impresionante", aseguró la periodista y lo respaldó ante las críticas por su postura sobre el feminismo.

"Lo que dice él es lo que diría yo si tuviera el micrófono. Esa empatía que genera con el público es único", agregó, además de celebrar el grupo con el que trabaja: "Nos llevamos realmente genial y eso se nota, es todo auténtico".

Al preguntarle cuál fue su sentimiento al ser convocada, siendo que su nombre tiene un peso y es resistido por otros colegas, manifestó: "Cuando me dijeron de trabajar con Baby, dudé porque me creí las campañas en su contra. Pensaba que era machirulo, pero encontré otra cosa. Yo soy mujer, me considero feminista, no me siento identificada con algunas expresiones del feminismo, pero si busco la igualdad entre hombres y mujeres, y cuando entre mujeres nos ayudamos a crecer, y desde ese lugar pensaba que me iba a chocar muchísimo con él y la verdad me encontré con todo lo contrario”, explicó.

“Yo soy feminista y mujer, trabajo con Baby Etchecopar y me siento respetada", aseguró Losada frente a la polémica que rodea a al conductor.

Asimismo subrayó que él no es machista, y comentó: "En la televisión hay mucho discurso feminista para quedar bien y después detrás de cámara no son así. Vos lo escuchas a Baby y le escuchás esos comentarios que tendría el tío en el bar, o tira un comentario fuerte que no tienen que ver con machismo", señaló. "Él respeta a la mujer, yo me siento súper respetada al igual que todos mis compañeros", insistió.

Finalmente, resaltó que "no no veo ningún discurso de odio en él, dice verdades, tiene razón, habla sin filtro. Creo que los que dicen que es un discurso de odio porque no les gusta lo que dice".