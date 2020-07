Una ex empleada de Nicole banca a Mica y revela un detalle fundamental

Fabián Cubero y Nicole Neumann están de nuevo en el ojo de la tormenta mediática ya que el futbolista denunció a su ex por no entregarle a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, mientras que ella redobló la apuesta asegurando que su novia Mica Viciconte le gritaría a las nenas.

Y ahora apareció Alejandra, una ex empleada del ex matrimonio que trabajó con ellos desde el nacimiento de su primera hija. Cuando Nicole y Fabián se separaron, Alejandra siguió trabajando en ambas casas. Según contó Nicolás Magaldi en "El show del problema", la modelo despidió a la mujer al poco tiempo y fue el futbolista quien se hizo cargo de pagar la indemnización.

Para agregarle más pimienta a la polémica, Alejandra elogió a Mica Viciconte. "La relación que tienen las chicas con Mica es excelente. Las chicas la adoran, Mica es súper compañera con ellas, las ayuda en todo. Yo me quedé sorprendida desde el día uno con la buena onda que pegó con las chicas desde un primer momento", aseguró.

"Yo trabajé diez años con Nicole y en el último tiempo yo trabajaba en las dos casas. Cuando iba a trabajar a lo de Mica a mi no me daban mucha bolilla porque estaban siempre arriba de ella, hasta el día de hoy. Yo voy cada tanto a lo de ellos, las conozco a todas desde bebés y tengo una buena relación con ellas", remarcó la ex empleada de Neumann y Cubero.