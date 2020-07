El descargo de Ivana Nadal tras su polémico video viral

Durante la cuarentena, Ivana Nadal ha compartido en sus redes rutinas de ejercicios, combinadas con mensajes espirituales, alentando a reforzar el amor propio de cada persona.

El miércoles, Ivana decidió hablar sobre el dolor y la liberación, poniendo el acento en la necesidad de“soltar” para ser felices. Tras las múltiples críticas, ya que la influencer entre otras cosas habla de superar la muerte de seres queridos, varios usuarios dejaron de seguirla.

Tras la polémica, Ivana dejó su descargo con una nueva grabación, en respuesta "a quienes se levantaron cruzados o raros, o a los que no me conocían y llegaron a mi último video cargados de negatividad y de odio”, manifestó.

“No sé bien qué está pasando, ni quién tergirversó mi mensaje o cómo es que se construyó esta campaña de odio hacia mi video ni lo que quiero compartir y comunicar. Lo único que quiero es desearles mucho amor, mucha comprensión y compasión. Quiero desearles que se tomen el ratito de ver este video y de ver los otros que tengo subidos en Instagram TV, para que puedan darse cuenta de que todo lo hago desde el amor, la comprensión y la ayuda, de poder darte una palabra de aliento en el medio de tanto odio y tanta mier...”, lanzó a manera de fuerte descargo.

Y agregó: “Las cosas horribles van a seguir pasando en tu vida. Quienes me siguen saben que siempre les digo esto, y quienes no, les doy la bienvenida y les cuento que, por supuesto, las cosas malas pasan. Pero yo aprendí a ver la vida desde un lugar amable y lindo y me ayuda un montón. Solamente quiero ayudar al otro, nada más. Quien no quiera, que no vea el video, que no lo comparta, que no me siga. Pero dejemos de dar odio, por favor. Regalemos un poco más de amor, ¿dale?”.