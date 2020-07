¡Durísimo! Maradona volvió a la carga y destrozó a sus hijas

La filtración de un escabroso audio de Diego Maradona potencia la tensión con sus hijas, Dalma y Gianinna. Recordemos que hace unas semanas apareció un video donde Diego baila, visiblemente desmejorado, con Verónica Ojeda. A partir de aquí, las hijas del Diez reflotaron los problemas de su padre por la adicción al alcohol, apuntaron contra el entorno de astro; y hablaron de la idea de resolver el asunto en la Justicia.

Luego Infobae difundió un audio que supuestamente Diego le mandó a Dalma y a Gianinna. “Escuchénme, córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto es la verdad me duele. Pero no le voy a aflojar, no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen”, dide Diego.

Finalmente, este viernes en Intrusos mostraron en exclusiva un nuevo video del exfutbolista, donde se lo veía un poco agitado, posiblemente por realizar ejercicios en su nueva etapa de recuperación.

En la grabación que le llegó a Jorge Rial, Diego lanzó sin filtro: "¿Estaba muerto no? ¿Y ahora qué más van a decir? ¿Qué van a inventar ahora? Están haciendo todo por plata, y por plata no se compra el corazón de nadie. Maradonianos, los adoro. Los quiero muchísimo. Siganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca. Esta tampoco. Aunque me quieran bastardear. Aunque me quieran decir lo que me quieran decir”, añadió Diego.

Luego remarcó su defensa hacia su entorno, que fue cuestionado en estos días por sus hijas: “La gente de alrededor mío, la gente que yo quiero, la gente que realmente me hace bien... Tranquilos”.