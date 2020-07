¿Panqueque? Fantino cambió repentinamente su opinión sobre Suar

Esta semana, Alejandro Fantino lapidó a Adrián Suar por la crisis económica que atraviesan Polka y sus trabajadores. Sin embargo, repentinamente este miércoles el conductor cambió de opinión y le pidió disculpas al empresario.

“Yo hago mi mea culpa al aire y tal vez fui extremadamente duro con Suar, lo reconozco, y si en algún punto me fui al pasto... a veces uno juega así. Lo reconozco. He decidido defender a capa y espada todo contenido de televisión nacional, esté donde esté”, expresó Fantino.

Y agregó: “Por supuesto que voy a decir si algo me parece bien o mal, pero la guita que se pone en un producto nacional, creo que deberíamos tener una cuestión de cuerpo y salir a bancar. Lo hablo mucho con (Liliana) Parodi esto”.

Luego dio más detalles de lo que dialoga con la gerenta de programación de América TV y lanzó una reflexión: “Ella me dice 'en el espectáculo estamos viendo quién mide 1,5 o 1,7 mal para destrozarlos en nuestros programas. 'Midió mal' y los mandamos al cadalso'. Estamos haciéndonos pelota entre nosotros y los de Telefe y otros canales te ponen una novelita con 14 puntos y la pagan no sé cuánto por capítulo. Defendámonos entre nosotros, la gente está con nosotros, dándonos la mano, me parece que somos muy poco compañeros en la televisión”.