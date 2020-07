Le censuraron una foto a Cande Tinelli y ella redobló la apuesta

Las políticas de censura de Instagram son muy estrictas, y Cande Tinelli fue la damnificada en esta ocasión al constatar que un osado posteo que publicó hace unos días fue eliminado.

"Me censuraron esta publicación y me parece gracioso porque no entiendo que tiene de sexual y a la vez me preocupa mucho que siga habiendo gente tan cerrada mentalmente. Me tienen podrida que la cola, que las lolas, solucionen ustedes si ver el cuerpo natural de una mina les genera eso", descagó la influencer muy indignada, compartiendo nuevamente la imagen que fue censurada.

Finalmente, redoblando su enojo remacó: "2020 amigos...", haciendo referencia a que necesitan actualizarse quienes colaboran con las denuncias para que Instagram le haya quitado de su cuenta la fotogalería que había cargado hace unos días.