Se pasó de hermosa: la ex de Marc Anthony volvió a enamorar con foto en bikini

View this post on Instagram

Que la empatiu0301a se haga contagiosa y que no tenga cura... ud83dudda4 Cada diu0301a mau0301s humana, menos perfecta y tratando de ser mas feliz u2764ufe0fu270cud83cudffcufe0f @aloyoga una mau0301s de esta colecciou0301n nueva que me encanta! ud83dudc4cud83cudffcud83dudcf8