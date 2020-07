Revelan cómo fueron los últimos días con vida de La Floppy

La Floppy, entrañable amiga y asistente de Lizy Tagliani, falleció este lunes a los 33 años de edad por leucemia.

En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito comentó: “Tuvo una enfermedad que se la llevó rapidísimo. Hace un mes a ella le había dado positivo el test de Covid cuando El Precio Justo estaba al aire. El Covid pasó, hablé con ella y me dijo que estaba un poco cansada, nada más, pero unos días después de haber salido de esa situación de la pandemia, le empezó a doler el estómago, dolores muy fuertes en la zona digestiva y abdominal. Lizy la acompañó a hacerse estudios, fueron a una guardia y, de hecho, muchos me llamaron pensando que había pasado algo con Lizy. Entonces le pregunté a Lizy si estaba bien, y ahí me contó”.

“Los estudios le dieron pésimo, tenía leucemia y se la llevó en pocos días”, agregó el conductor.

Mientras que la panelista Yanina Latorre sostuvo: “El día que fue a la guardia no estaba bien y ya quedó internada, antes del fin de semana le habian dicho que era leucemia, empezó el tratamiento de quimioterapia, y ayer de repente se descompuso y la metieron en terapia intensiva (…) Le agarró una infección generalizada, que suele pasar con las leucemias, y falleció en menos de una semana ”.