Esta es la emocionante y desgarradora despedida de Lizy Tagliani a la Floppy en Instagram y Twitter

Hace un tiempo conocu00ed una persona maravillosa ya les contare mu00e1s... solo quiero deciles que hoy partio hemos ocultado su lucha ud83dudcaa para proteger a su mami que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia... tenu00edamos mucha fe que saldru00eda adelante y nos reiriamos de todo esto... pero quien sabe porque misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir gracias por tanto cariu00f1o mi u00fanico deseo es que la recuerden sonriente o denunciando en las redes por todo lo que yo le hacia sustos y demu00e1s jajajajjaa. Siempre en mi corazu00f3n en mi vida amigas familia una gran compau00f1era... hasta pronto @floppycucu