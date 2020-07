Durísimo: Alejandro Fantino destrozó a Adrián Suar

Alejandro Fantino cargó duramente este lunes contra Adrián Suar por el cierre de Polka, lo acusó de dejar sin trabajo a mucha gente y lo culpó de "no hacer nada por la llegada de latas extranjeras".

El conductor del canal América afirmó que "los actores no tienen para comer", y culpó a Adrián Suar de "no reinventarse".

Y Fantino disparó más contra Suar: "Mientras nosotros en programas o canales clase media pobre como América, ¿cómo vos no empezaste a ver que lo extranjero no te iba a terminar exterminando?", le dijo, y aseguró que "lo que te saca trabajo a vos son las latas extranjeras, no supiste competir y plantarte a tiempo, no supiste defender", le lanzó, cuestionando duramente las decisiones empresariales que tomó "El Chueco".

Por último, Fantino remató: "¿Está bien que si él va a achicar la empresa, y va a dejar a 100, 120 laburantes en la calle, siga teniendo una casa de cinco millones de dólares en Punta del Este?".