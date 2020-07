Barbie Vélez revolucionó a sus fans con un notable cambio de look

Barbie Vélez, al igual que otras figuras del espectáculo, optó por un cambio de look en plena cuarentena y para ello apeló a una guía online de su peluquero.

"Me fumó 20 horas en videollamada diciéndome cada paso y bancándome con el "lo hago, no lo hago". Es un genio se re bancó mi ansiedad y mis nervios. Ahora me voy a secar el pelo, me voy a peinar y les muestro, sino aparezco es porque...", aseguró Barbie entre risas en una de sus historias de Instagram.

Finalmente se mostró con el resultado total y muy satisfecha manifestó: "Estoy re contenta como quedó, igual es raro verme todavía, paso por el espejo y no lo puedo creer. Estoy toda rubia en las raíces, cosa que nunca había estado, pero no sé... me gusta creo".

"Igual me tengo que acostumbrar todavía. Estoy muy orgullosa de mi misma que lo logré y y eso no me lo va a poder sacar nadie. Ustedes qué dicen, ¿les gusta? quiero leer sus comentarios". Inmediatamente, sus fans mostraron su adhesión con más de 170.000 likes en menos de un día y cientos de comentarios elogiosos.