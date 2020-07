Marcela Tauro durísima con Jorge Rial: "Él sabe lo que me molestó"

Luego de 17 años Marcela Tauro cerró un ciclo en su vida y se retiró de Intrusos, el programa de espectáculos conducido por Jorge Rial. La manera de irse no fue la que esperaba, ya que decidió no volver más al piso luego de una tensa pelea al aire con el conductor.

“Me pasa algo interior, y es que yo quería un cambio. Estuve 17 años, una vida. Ojo, la pasé re bien pero necesitaba no solo hablar de espectáculos. En el momento no me daba cuenta”, reveló en el programa radial Espléndidos e Infidentes.

Esta semana, Rial habló por primera vez de la partida de la panelista y le dedicó unas palabras. Sin dudas, los conductores del programa no pasaron por alto el hecho y le consultaron a Tauro qué opinaba al respecto. "Le queda Ambrosino. Él ha tenido muy buena gente, gente muy leal y no la supo aprovechar. Me parece que él se dio cuenta y sabe que soy una mina de fierro y que siempre le fui leal. Lo valoré. Obviamente estoy agradecida”, reveló.

“Yo siempre supe que él me valoró porque me aguantó cosas que a otros no les aguantó. Me valora profesionalmente. Yo soy agradecida y soy esta hoy gracias a él y gracias a Intrusos, no soy tonta en eso. Pero hay cosas que en algún momento de la vida las hablaré con él. Él sabe lo que me molestó”, indicó.

"A mí me ofrecieron volver y dije que no, me ofrecieron ir a despedirme y dije que no. Soy ariana y se me nota todo. ¿Qué voy a decir? ‘Se terminó un ciclo’, ‘él no me aguanta más, yo no lo aguanto más, no me gusta cómo me trató’", cerró.