Inimaginable: Acusan al esposo de Thalía de acabar con Michael Jackson

El rapero estadounidenses Kanye West dio mucho de qué hablar este fin de semana luego de hacer una descarga en Twitter en la que reveló muchas acusaciones en el mundo del espectáculo. Entre ellas afirmó que el esposo de Thalía, Tommy Mottola, está vinculado al fallecimiento del reconocido “Rey del pop”, Michael Jackson.

Jackson y Mottola trabajaron juntos durante una etapa de su carrera en relación de artista-productor musical. Sin embargo el vínculo se deterioró y luego prefirieron continuar sus carreras por separados.

Según dijeron algunos medios en ese entonces, el nuevo estilo musical al que se estaba inclinando Jackson no era del agrado de Mottola Y por ende el productor dijo que no quería invertir más en promocionarlo. En el año 2002 Jackson dijo ante un evento de la organización nacional Acción Network que el actual esposo de Thalía trataba mal a sus artistas y desde allí se reveló que no se llevaban nada bien.

Doce años después de que Michael perdiera la vida, el esposo de Kim Kardashian revivió la leyenda urbana de que Mottola y la disquera Sony tuvieran un plan para acabar con el artista y publicó un tweet diciendo que Michael Jackson les dijo todo cuando aún estaba vivo.

Semanas atrás, Kim Kardashian dijo que quería mandar a su esposo al psiquiátrico, esto se debe a que desde hace meses el rapero está diciendo muchas afirmaciones sin fundamentos que generan todo tipo de comentarios. ¿Esto entrara dentro de eso?