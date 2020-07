El comentario en vivo de Tomás Dente sobre el escote de Nicole Neumann

Tomás Dente no pudo dejar pasar el sensual look que escogió su compañera de panel Nicole Neumann y sorprendió en medio del programa en vivo con un comentario sin filtro.

"Pollo, me cuesta mucho mirarte a los ojos porque estoy mirando mucho a Niki que vino, literalmente, en tetas", disparó Dente en Nosotros a la Mañana, dejando atónita a Nicole con su observación, quien reaccionó rápidamente: "¿Cómo? No, no". Sin embargo, el panelista fue por más: "¡Una bomba total!".

Halagada, la modelo explicó su sensual outfit matutino: "Tengo un escote, pero no estoy desnuda, hay una tela. Está todo contenido y está todo agarrado". A lo que Tomás Dente respondió: "Me voy a replantear si ser solamente amigo de Niki".