Belén Francese: gran fiesta de boda en Mendoza con invitados estelares

Belén Francese iba a casarse el 16 de mayo con su novio, el empresario mendocino Fabián Lencinas, con quien está en pareja desde el verano de 2019, pero debió postergar todo por la pandemia.

Pero a la actriz le pasó de todo este año. Francese se había contagiado de covid-19 luego de haber participado de las grabaciones de "El precio justo". Antes de recuperarse del todo, debió enfrentar un conflicto con sus vecinos que le conllevó una multa y una denuncia penal.

Por suerte, Belén ya se encuentra del bien y sigue apostando al casamiento con su pareja que, según le contó al periodista Juan Pablo Godino, del portal PrimiciasYa.com, ahora el evento se realizaría en octubre si que la situación lo permite.

"Es un año complicado, me pasaron todas. Pero es un año de postergación también, hay que postergar. En principio ahora lo pasamos para octubre. Es un lío postergar y cambiar todo, pero bueno a muchos nos pasó. Hay tanta incertidumbre igual y veremos si se puede hacer el casamiento en octubre", comenzó diciendo Francese en un live.

En esa línea, habló de los deseos de ser madre: "Con Fabián formamos una familia ya y con el casamiento lo afianzamos más, es nuestro sueño tener un hijo pero dejamos todo en un camino natural y que la vida nos sorprenda. Vamos a ver qué depara el destino".

Luego, al ser consultada sobre por quiénes serán los invitados, adelantó: "Gladys Florimonte será nuestra testigo y madrinas serán unas amigas. Marley, Moria Casán, Nazarena Vélez, Virginia Gallardo.Pamela David, Matías Alé, Marcelo de Bellis, Luis Ventura, Marina e Iliana Calabró vendrán seguro, ya están confirmados. A Tinelli y Susana también los voy a invitar también".

"Es un lío hacer la lista y como voy hacer dos fiestas, el civil y una fiesta acá en Buenos Aires y la gran fiesta en Mendoza. Y muchos por cuestiones de trabajo no podían ir a Mendoza, así que armé una para los que vengan al civil y otra para los que puedan ir a Mendoza. Pero ahora como se complicó esto por el coronavirus, invito a todos a las dos y que vean ellos a cuál pueden ir", explicó Belén.

Por último, hizo la sorpresiva revelación: "Me pasó con tres personas que me pidieron que los invite, pero no quiero decir quiénes son porque los pongo en un aprieto. Y también hay gente que no pienso invitar, tengo mi lista negra (risas)".