Sin límites: además del trío, Ritó conoce más historias sobre Cirio

María Eugenia Ritó contó que mantuvo una charla con Jésica Cirio tras las fuertes declaraciones que le dedicó días atrás, cuando contó que hizo un trío sexual con ella y su exesposo, Marcelo Salinas.

Según la vedette, la charla no terminó bien y redobló la apuesta destapando más datos de la vida íntima de la conductora.

Noticias Relacionadas Jésica Cirio mostró la llegada de Insaurralde a su casa

“Me llamó. Voy a contar una realidad, me llamó ella, y quiero aclarar bien lo que dije en la radio con Marcelo Polino. En algún programa de televisión se dijo que la que había hecho conocida a Jésica era yo, y es verdad. La conocí en esa época, que yo estaba con mi marido, y la que la hizo conocida fui yo”, comenzó a explicar Ritó en el programa radial El Espectador.

“En un momento estuvo todo bien, y nos veíamos, pero después, no sé. No hubo una cominicación. Yo ahora le dije que la likeé, que le hablé en Instagram, pero ella me dijo que no maneja la cuenta”, señaló la vedette.

Y agregó: “Ella llamó con buena onda, y yo también le hablé con buena onda, pero me hablaba por encima. 'Sos una desubicada', le decía, y no quiere hablar porque no le conviene”.

“Está todo bien, la respeto. No estoy hablando mal de ella. Yo también fui 'señora', ahora soy ex, pero de todas maneras, fue a mi casamiento cuando no era nadie, en relación a persona pública y conocida, y sé muchas cosas de ella que no voy a hablar, pero que la gente ya sabe. Me parece que a pocas palabras, buen entendedor. Creo que con eso dije todo”, disparó la rubia, que también aclaró que su vida “no depende de Jésica Cirio”.