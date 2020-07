Finalmente, Danna Paola confirmó que está de novia: "Estoy saliendo con..."

Ya pasaron dos meses desde que Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron la noticia de su ruptura amorosa. Rápidamente el nombre de Danna Paola comenzó a sonar con fuerza como la "tercera en discordia".

Lejos de terminar con los rumores, tanto la cantante mexicana como el artista colombiano decidieron potenciar los rumores con diversos guiños en las redes sociales y con el reciente lanzamiento de "No bailes sola", una canción de amor que interpretan a dúo.

Ahora, cansada de las críticas, Danna le dio una entrevista vía Zoom a Grupo Fórmula y dejó en claro su estado sentimental y su relación con Yatra. "Eso rumores han surgido del ocio. Normalmente, siempre me río de esto porque tengo muy mala fama, por algo lo dice mi canción. Siempre me andan involucrando con cada persona con la que trabajo y yo creo que hay que tener mucho respeto porque uno nunca sabe qué hay detrás. Puedes señalar a alguien y no sabes todo lo que puede estar pasando el artista en su vida personal", comenzó diciendo Danna.

Luego, y sin rodeos, aclaró los tantos: "Soy súper reservada con mis relaciones personales. Es algo súper privado, es algo que me queda para mí y es súper valioso. Respeto muchísimo a los artistas en general y a toda la industria que hace sus relaciones públicas, en este caso yo no soy así. Yo estoy saliendo con una persona y, a ver, no es Sebastián. Hay una relación de trabajo, de respeto, y no está padre que estén estos chismes por fuera, pero por ahí siguen".