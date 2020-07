El polémico gesto con dedicatoria que publicó Wanda Nara en las redes sociales

Wanda Nara no solo es la mujer de Mauro Icardi. Además, es mamá de cinco hijos, trabaja como modelo y tiene su propia marca de cosméticos. Su vida llena de lujos es seguida a diario por más de 6 millones de personas en Instagram. Pero además, al no tener su cuenta como "privada", millones de otras personas que "no la siguen" pueden disfrutar de sus postales.

Si bien no hizo mención directa a nadie, la mediática lanzó un picante posteo que causó revuelo. "Para los que me miran pero no me siguen", disparó Wanda, junto a una foto en la que está mirando a la cámara y sacando la lengua.

Su inesperado comentario generó especulaciones sobre a quién iba dedicado. Para muchos esas palabras están dirigidas a su ex Maxi López. Recordemos que ambos tuvieron reiterados cruces por la crianza de sus hijos, además del monto de la cuota alimentaria que le corresponde.