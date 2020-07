Fuerte denuncia de Analía Franchin contra María Eugenia Ritó en medio del escándalo con Jésica Cirio

María Eugenia Ritó decidió confesar este fin de semana que Jésica Cirio pasó una noche junto a ella y su ex marido. "Jésica Cirio estuvo con mi marido y conmigo y ahora no me atiende el teléfono", disparó picante. Además, agregó: "Se olvida de quién es y de las cosas que hizo. Cirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me de una mano y no me respondió".

Ante las repercusiones de semejante declaración, fue Analía Franchin la que se indignó y salió al cruce de la ex vedette en las redes sociales. "La gente sin códigos se queda sola", escribió Analía en su Twitter. Luego Franchin lanzó otro dardo contra María Eugenia: "¿Le pagaste para coger o para que sea tu amiga?".

La gente sin códigos se queda sola ... https://t.co/JlQWEkuhfh — uD83CuDD70uD83CuDD7DuD83CuDD70uD83CuDD7BuD83CuDD78uD83CuDD70 uD83CuDD75uD83CuDD81uD83CuDD70uD83CuDD7DuD83CuDD72uD83CuDD77uD83CuDD78uD83CuDD7D uD83EuDD29 (@analiafranchin) July 19, 2020