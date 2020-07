Finalmente, Rial destapó la trastienda de la salida de Marcela Tauro de Intrusos

Jorge Rial habló por primera vez en Intrusos sobre la renuncia de Marcela Tauro al programa, y explicó que le pidió la fuente de su información en aquella pelea que marcó su final en el ciclo porque ella estaba, según él, siendo presionada por el entorno del doctor Rubén Mühlberger.

“Marcela Tauro se fue del programa después de una diferencia sobre un tema muy puntual, donde ella, en el caso del doctor Mühlberger, todos sabíamos que tenía una relación, no de amistad, de conocimiento con él, y en aquel momento mi decisión fue protegerla de todo eso, por cierto afecto, qué sé yo”, comenzó Rial a través de una videollamada.

“En ese momento sentí que había gente del lado de Mühlberger que la estaba presionando. Y yo lo vi al aire eso. Por eso le pedí la fuente, porque sentí que a ella la habían puesto entre la espada y la pared del otro lado, y de una manera que a mí no me gustaba”, reveló el periodista.

“Fue por ella, porque la ponían en un lugar díficil. Yo la conozco a Marcela. Es una gran mina a quien quiero mucho, y lamento mucho que se haya ido, y de lo buena que es, la noté presionada al aire en aquel momento”, aseguró Jorge, que luego volvió a explicar su pedido de la fuente periodística.

“No era para que me diga la fuente, porque yo respeto la fuente de los colegas, sino porque sabía que la estaban presionando del otro lado, y abusando de lo buena que es Marcela. Eso me dio bronca, de que hayan abusado”, afirmó el conductor.

Y agregó: “No fue discusión. No hubo maltrato, no hubo nada. Ella después se tomó su tiempo y decidió irse. Hubo posibilidades de que volviera, charlar primero, y decidió irse. Tengo el mejor concepto de Marcela, la quiero, es una gran compañera, una gran mina y una gran profesional”.