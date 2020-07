En medio de rumores de romance, Sebastián Yatra y Danna Paola suman un nuevo gesto cómplice

View this post on Instagram

YA SALIu00d3 ud83dudd25ud83dudd25ud83dudd25 @dannapaola #NoBailesSola ud83dudcbfud83dudcbfud83dudcbf Esperamos que disfruten esta canciu00f3n que hicimos con todo el corazu00f3n para ustedes!! ud83dude4fud83cudffbud83dudcdf nos vemos a las 8pm para escucharla juntos en el listening party de @spotify ud83dudc9aud83eudd2a