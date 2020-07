Noelia Marzol escrachó la cuenta de un seguidor que le mostró su miembro

Aunque parezca increíble, todavía hay hombres que confunden los límites de la ficción con los de la realidad, y que creen que porque artistas como Noelia Marzol hagan posteos sugerentes en sus redes, eso los habilita a enviar fotos desubicadas.

Recordemos que Marzol es parte del elenco de una obra de José María Muscari, que actualmente se presenta en formato virtual, y que ella promociona ese espectáculos con videos provocadores, fiel al contenido de la propuesta artística que ofrece.

Sin ningún tipo de consentimiento por parte de la actriz, un joven le envió una foto frente al espejo mientras agarra con su mano su miembro. "Quiero que me hagas la paj... yo también como en el video ese y cog.... mucho", le escribió el sujeto.

Con toda razón, la artista decidió ponerlo en su lugar: "Escuchá una cosa bobito, ¿alguien te pidió esa foto? La voy a publicar".

Y agregó categórica: "A ver tesoros, les explico algo. No me interesa verlos, quizá confunden cosas de la ficción con la realidad ¡Esto es ciberacoso! Enfermitos míos es terrible que no puedan hacerse la paj... solitos... ni para eso sirven".