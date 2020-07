En ropa interior: Ailén Bechara reflexiona sobre su cuerpo imperfecto

Ailén Bechara dejó hace un tiempo la escena mediática para dedicarse al cuidado de su pequeño hijo Francisco, fruto de su relación con Agustín Jiménez. Durante esta cuarentena, aseguró que se dio cuenta de la importancia de sentirse saludable, lejos de las presiones por tener un cuerpo perfecto para cumplir con los estándares de belleza.

Desde hace semanas, la ex participante del Bailando ha publicado imágenes sin retoques, con el objetivo de mostrarse al natural, sin miedo a las críticas. De esta manera, la joven busca concientizar sobre la importancia de aceptarse a uno mismo, con curvas reales.

"Está bien querer sentirse bien. Querer estar mejor. Querer empezar a mimarse y cuidarse. No es a todo o nada. Es comer saludable, pero COMER, es movernos de a poco, encontrar lo que te guste, para sentirnos MEJOR", comenzó Ailén en el posteo que realizó en su cuenta oficial de Instagram.

"Esta cuarentena me llevó por todos los estadíos. Llegó un momento en que me sentía incómoda en mi propio cuerpo. Y yo sé, cuál es mi camino cuando sucede eso. Empezar a comer mejor y comida más saludable y entrenar todos los días (cosa que amo)", se sinceró la modelo en cuanto a la importancia de tener hábitos saludables.

"Hoy puedo decirles que me levanto con entusiasmo, motivada, con ganas de más, sonriente. Muchas me preguntan, (y es impresionante la cantidad de mujeres que lo hacen) qué hago, qué hice, cuáles ejercicios hago, etc.", manifestó. "Cada cuerpo es diferente y ¡¡¡sería genial que cada una encuentre lo que le haga sentir bien!!! Lo que la motive para querer hacerlo cada día", agregó.

Además, aprovechó para dejar en claro que "no hay fórmulas mágicas, no se crean las mentiras que intentan venderles. La única fórmula es comer saludable (y menos procesados) y hacer actividad física. ¡¡¡¡Y no es solo por estética es por SALUD!!!!".