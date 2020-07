Desde Mendoza, Pamela David procesa su duelo con un profundo mensaje

View this post on Instagram

ud835udc77ud835udc82ud835udc93ud835udc82 ud835udc93ud835udc86ud835udc84ud835udc90ud835udc93ud835udc85ud835udc82ud835udc93 ud835udc92ud835udc96ud835udc8au00e9ud835udc8f ud835udc86ud835udc93ud835udc86ud835udc94, ud835udc8fud835udc86ud835udc84ud835udc86ud835udc94ud835udc8aud835udc95u00e1ud835udc94 ud835udc90ud835udc8dud835udc97ud835udc8aud835udc85ud835udc82ud835udc93 ud835udc8dud835udc90 ud835udc92ud835udc96ud835udc86 ud835udc90ud835udc95ud835udc93ud835udc90ud835udc94 ud835udc95ud835udc86 ud835udc85ud835udc8aud835udc8bud835udc86ud835udc93ud835udc90ud835udc8f ud835udc92ud835udc96ud835udc86 ud835udc86ud835udc93ud835udc82ud835udc94u2728. u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800u2800 Lookud83dudcab: @lasjoaquinas_