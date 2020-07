Tini Stoessel responde a los sugerentes mensajes entre Sebastián Yatra y Danna Paola

Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación, después de casi un año de novios. Lo hicieron con un comunicado oficial compartido en sus redes sociales. "Hola. Queríamos contarles que decidimos termina la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina... Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño, los queremos mucho", indicaron.

Mientras ellos anunciaban que no estaban juntos, el nombre de Danna Paola apareció en escena: la actriz mexicana había intercambiado mensajes en las redes sociales con el cantante y eso llamó la atención de los fanáticos.

Ahora, a dos meses de la separación, un nuevo ida y vuelta entre la actriz y el músico resonó en Twitter. Incluso, se generó un TT, es decir lo más comentado en las últimas horas.

Todo comenzó cuando Danna le contó a sus seguidores que había puesto música y estaba bailando en la cocina de su casa. De inmediato recibió una respuesta pública de Sebastián. "No bailes sola", le sugirió y acompañó su mensaje con distintos emojis entre los que se destacó el de un fuego. "Yo nunca bailo sola", le respondió ella.

Me puse a bailar sola en la cocina... uD83DuDC83uD83CuDFFBuD83DuDC83uD83CuDFFBuD83DuDD25 — Danna Paola (@dannapaola) July 13, 2020

No bailes solaaaaaaa uD83DuDD25uD83DuDCDFuD83DuDE1BuD83DuDE48 https://t.co/wiskY2rc2R — Sebastian Yatra (@SebastianYatra) July 13, 2020

Yo nunca bailo solaaaaa uD83DuDE1BuD83DuDCDFuD83DuDCBFuD83DuDC83uD83CuDFFBuD83DuDE4A https://t.co/RvGusc1KG6 — Danna Paola (@dannapaola) July 13, 2020

El cruce de mensajes no pasó desapercibido entre los fanáticos de Tini, que también utilizaron la red social para convertir en TT "Ella dice", el tema que la artista argentina lanza mañana 15 de julio.

Al ver la fiel reacción de sus seguidores, la cantante argentina expresó su agradecimiento en la red social. "Me ponen más manija de lo que ya estoy. #EllaDice", escribió.

me ponen mas manija DE LO QUE YA ESTOYYYYYYYY #EllaDice — TINI (@TiniStoessel) July 14, 2020

Recordemos que Danna en una reciente entrevista se mostró enojada por las versiones que la señalaron como una posible tercera en discordia. "Al principio me daba mucha risa, pero de repente llegó un momento en el que me molestó. Me molesta porque ya lo hemos dejado en claro más de mil veces. Como bien decimos en México ‘Yo no tengo pelos en la lengua, y si tengo que decir algo, lo digo’", indicó.

Por otro lado, Yatra también se había expresado al respecto. Había desmentido cualquier tipo de romance con la actriz mexicana y adelantó que los une un proyecto laboral: "Con Danna somos colegas, amigos y nos la llevamos súper bien. Estamos haciendo una canción juntos ¡que les va a encantar! No puedo decir cuándo sale, pero la empezamos a hacer durante la cuarentena, a distancia".