Se ve y no se cree: la foto de Brad Pitt saliendo de casa de Angelina Jolie

William Bradley Pitt más conocido como Brad Pitt, es un actor y productor de cine estadounidense que a lo largo de su carrera se ha convertido en uno de los más famosos de Hollywood.

Debido a su gran trabajo interpretativo, ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios Óscar, ganando dicho premio como productor en 2013 y como mejor actor de reparto este año.

Sin embargo el talento no es todo lo que tiene el ex de Jennifer Aniston ya que según sus seguidores es uno de los hombres más lindos de todo el mundo.

Recientemente el actor de "Once Upon a Time in Hollywood", una vez más fue tapa de todos los portales de noticias del espectáculo ya que fue visto visitando otra vez a su ex Angelina Jolie.

Esto ha causado que millones de fanáticos de todas partes del planeta se ilusionen con una reconciliación. En esta ocasión se vio al protagonista de "Troya" salir de la casa de su ex con su motocicleta.