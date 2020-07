Se pasó de bella: Kourtney Kardashian se mostró con un cavado traje de baño

La empresaria y personalidad de la televisión estadounidense de 41 años, Kourtney Kardashian, se hizo famoso a nivel mundial por su participación en el reality “Keeping Up with the Kardashians” junto al resto de su familia.

Kourtney aclaró en una entrevista esta semana la verdadera razón de su alejamiento del mencionado reality tras 14 años de participación. Esta decisión se da justo después de una fuerte pelea con su hermana Kim Kardashian.

“Me sentía insatisfecha y se convirtió en un ambiente tóxico para mí, que seguía ocupando la mayor parte de mi vida" fue el testimonio esclarecedor de Kourtney Kardashian quien además agregó que desea priorizar el tiempo con sus hijos.

Por otra parte, Kourtney compartió en Instagram una fotografía con un cavado traje de baño animal print que enamoró a sus followers. La misma ya cuenta con más de 1.300.000 likes.