Nicole Neumann tiró data sobre la infidelidad: "Tiene que estar bien hecho"

El equipo de "Nosotros a la Mañana" se puso a debatir sobre la infidelidad. Por un lado, Nicole Neumann y Sandra Borghi marcaron su flexible postura sobre el asunto. Por el otro lado, el Pollo Álvarez alzó la bandera de la fidelidad estando en pareja.

Sandra: -¿Nunca le metiste los cuernos a alguien?

Pollo: -Tuve muy pocas novias en mi vida, así que no. No. No estuve mucho de novio.

Nicole: -Con 13, 15 años, ¿no? ¿Nunca saliste con dos a la vez, cuando eras chico? No te digo estando de novio.

Pollo: -La bandera que ustedes dos llevan de la infidelidad... Es un asco lo que están haciendo. Que se junten las infieles (bromeó).

Nicole: -No, no estamos diciendo que está bien, ni haciendo apología de la infidelidad, estamos diciendo que nadie zafa de los cuernos, que ninguno de nosotros zafó. ¿Por qué todos nosotros somos los santos que nunca pusimos los cuernos? No te creo que no hayas salido con dos a la vez.

Pollo: -Estando de novio, no.

Andrea Campbell: -Lo peor es que te metan los cuernos y que te hagan quedar como una boluda. Eso es imperdonable… Yo un cuerpo te lo perdono.

Nicole: -Si la hacés, por lo menos, tiene que estar bien hecho y prolijamente.

Sandra: -La doble vida no se puede perdonar, pero ¿una cañita (al aire)?