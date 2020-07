Naya Rivera cantó un tema premonitorio sobre su desaparición

Naya Rivera, la actriz y cantante que se volvió mundialmente famosa tras su participación en la serie "Glee", mantiene en vilo al mundo del espectáculo desde este miércoles, cuando desapareció en un lago de California en medio de un paseo junto a su hijo de 4 años.

Mientras la policía de la localidad estadounidense de Ventura continúa en la búsqueda de su cuerpo, un usuario de Twitter recordó una canción interpretada por Rivera en uno de los episodios de la serie que parece premonitoria .

uD83DuDE33 "Hundeme en el río al amanecer" y la interprete de la serie 'Glee' Naya Rivera desaparece en un lago. pic.twitter.com/SGK1Sz95uh — DIME ISAK (@isakvzla) July 9, 2020

Se trata del tema " If I die young (Si muero joven)" , del grupo The Band Perry , que ya desde el título genera impresión. Sin embargo, eso no es lo único: uno de los versos de esta canción dice "Húndeme en el río al amanecer". Además, en la escena, el personaje llora desconsoladamente y, cuando sus compañeros intentan consolarla, comienza a gritar.

Recordemos que la estrella de 33 años había alquilado una embarcación para navegar por el lago Piru, en California, a 90 kilómetros al oeste de Los Ángeles. Al caer la noche, las autoridades encontraron al niño solo en el bote, dormido con el chaleco salvavidas puesto.