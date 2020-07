Marianela Mirra reapareció furiosa en las redes y destrozó a Jorge Rial

La polémica final del concurso Bake Off, en la que descalificaron a la participante Samanta Casais fue calificada por muchos como uno de los hitos de la historia de los reality shows de la Argentina, desató un repaso por algunos certámenes, incluyendo las estrategias de Marianela Mirra en Gran Hermano 2007 a ganar la competencia.

En Intrusos , Jorge Rial comentó: "Nadie vio venir a Marianela Mirra . Se van armando (los personajes) dentro del reality. No la vimos venir hasta el final. Si hubiera estado en esta etapa de redes sociales, la tiene que ir a buscar la policía porque la matan".

Tras los dichos de Rial, Mirra salió a hacer un fuerte descargo: "¡Suéltenme! Basta de compararme. Soy inigualable , perdedores de cuarta . No saben con qué ensuciar ni cosificar. Viven aferrados al pasado. Perdónense, vivan su vida y no me nombren", escribió en una historia de Instagram.

Y agregó indignada: "Yo no cometí ilícitos . Fui viva y no se la bancan . Vayan a cuidar las bendiciones. Soy libre, no le debo nada a nadie y ovarios me sobran. Hipócritas. Sacate la careta, tontes. Todo lo que hicieron antes fue violencia de género, estafa moral, fábulas. Pero ahora se defiende al género. ¿Desde cuándo? Solo un grupo de oportunistas . ¿Dónde estuvieron? Insultos, denigrar y hacer daño, abuso de poder existieron siempre".