La tiene con las Kardashian: La novia de Cara Delevigne se burla por Tik Tok

Cara Delevingne y Ashley Benson se encuentran en pareja hace bastante tiempo. Las artistas suelen compartir videos donde aparecen juntas. Ahora, la actriz de Pretty Little Liars apareció nuevamente imitando a Kourtney Kardashian recreando una escena de Keeping Up With The Kardashians. En el video original se ve a la empresaria discutiendo con su ex esposo Scott Disick.

En el video se ve de un lado a Kourtney Kardashian y su marido en la escena original, y del otro a Cara Delevingne y Ashley Benson imitándolos. ¿Entonces estamos bien? ¿Llegamos a un acuerdo?, pregunta él. A lo que una de las hermanas más famosas del mundo del espectáculo responde: “ABCDEFG”. “¿Qué es eso?” Pregunta Scott. “G de Good Bye” bromea Kourtney.

La divertida imitación superó las 4 millones y medio de reproducciones y divirtió a los 21 millones de followers de la novia de Cara. Si bien es la primera vez que la actriz de “Escuadrón Suicida” es parte de una de estas bromas, no es la primera realizada por Benson.

En ese video de Tik Tok anterior, la intérprete de Hanna Marin imita como personaje principal a Kris Jenner, la madre de las hermanas Kardashian. Pero también replica lo que dice Kylie y Kendall, en escenas tomadas del reality Keeping Up With The Kardashians. Si bien la modelo se divierte, habría que ver la reacción de las populares hermanas al respecto.