La China Suárez apela a sus fans para un especial pedido a la Justicia

La China Suárez compartió en sus redes un encendido reclamo por una familia de carpinchos que fue desalojada hace dos meses de un country. Eran nueve y ahora quedaron 6.

"La fiscalía a raíz de la denuncia hizo su trabajo como debería hacerlo hace dos meses , ahora lo que falta es que EL JUEZ firme la orden de sacarlos de ahí́, ese lugar no es apto para ellos y hay cazadores en la zona", comentó la actriz.

Recordemos que la artista es una ferviente proteccionista de los animales. "Me escriben vecinos contándome que 'muerden a los perros'. No es la solución echarlos a la calle. Los llevaron porque se veían lindos dos carpinchitos nadando en el lago, ¿no? ¿Pensaron que no iban a reproducirse?", preguntó con ironía.

Según informan los vecinos, autoridades del country Abril ahuyentaron a crías de carpinchos y gansos que vivían, de forma silvestre, en el interior del terreno. Como los animales quedaron desorientados, se instalaron cerca del alambrado y desde hace días intentan reingresar al predio.

"Ustedes que siempre me ayudan a hacer ruido, es lo que necesitamos.En el country Abril echaron a una familia de carpinchos A LA CALLE. Los animalitos están hace dos meses fuera del predio, los que desplazaron del lugar: una familia de 9, de los cuales al día de hoy son 6, mataron a uno de ellos y dos desaparecieron", reclamó Eugenia.