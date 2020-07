Sorpresiva declaración de Camila Cavallo sobre su relación con Mariano Martínez

Camila Cavallo reveló los motivos que la llevaron a separarse de Mariano Martínez. Entrevistada por Gente, la modelo contó por qué decidió mudarse. "¡Por lo laboral! Los primeros meses después de que fui mamá tuve todo súper pautado, por una cuestión de tiempos. Cuando Alma empezó el jardín me pasaba que si iba a un casting no me daba el tiempo para volver a Nordelta. Ahora estoy a diez cuadras de las castineras y hasta puedo ir con ella", comentó.

Consultada cuándo se había separado, respondió: "Mariano y yo terminamos cuando estaba empezando la cuarentena, no fue durante. Después seguimos conviviendo y cuando se activó el tema de la inmobiliaria decidimos buscar un departamento. Al estar separados y en cuarentena es todo es más intenso, y obviamente estar separados y conviviendo no es lo mejor. Pero por el tiempo que lo hicimos nos llevamos bien", continuó.

Además, reflexionó sobre las causas de la ruptura: "El desgaste y las diferencias. Porque uno en las relaciones y en los vínculos no siempre piensa igual, y a veces la vida te lleva por caminos distintos. Es más o menos eso. Y fue muy intenso también: a muy poco tiempo de conocernos tuvimos una hija, no es que hubo un noviazgo y después proyectamos una familia. No. Nos enamoramos y decidimos tener una hija. Fue todo así, muy emociona".