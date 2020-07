¡Sorpresa! Fabiana Cantilo reveló detalles de su amorío con Fito Páez

Fabiana Cantilo es una de las figuras más importantes del rock nacional. Trabajo junto a todos los grandes y hasta tuvo una relación amorosa con Fito Páez. Pero el vínculo no prosperó ya que según admitió la cantante estaba desbordada con sus adicciones.

"Fue tremenda esa relación. Nos enamoramos como un espadachín del castillo que rescata a la dama. Un delirio total. Hoy tenemos linda relación pero en ese momento era un delirio", comentó en una entrevista con Juan Etchegoyen, para el segmento Mitre Live de AM Mitre.

"Ahora tenemos una relación muy linda con Fito. Antes era una locura todo. Nos peleabamos, nos amigábamos. Yo pintaba la casa, después me iba. Él me dijo que le hice componer unos temas divinos. Llegaba tarde. Era muy salidora", recordó.

"A Fito lo definiría con la palabra amor. El Páez tuvo unos huevos de oro. No me da ni pelota ahora. Pero justo está con su autobiografía y está escribiendo una parte que estoy involucrada, entonces me llamó y me escuchaba. Yo le daba data. ´No puedo creer que me estás escuchando le decía yo", agregó.

Pero, en momento de confesiones sentenció: "Fito no fue el amor más importante de mi vida. Fue un estilo de amor muy lindo de su parte pero de mi parte estaba trastornada. Lo amaba como platónicamente yo. Fui rara yo. Yo fui muy asexuada. Los hombres quieren otras cosas, no se si me explico. Se armaban esos quilombos, después creciendo un poco más".

"Yo no me podía relacionar con el amor en las parejas. Me conectaba con los celos y la posesión. Con Fito me volvía loca. Todas las minas lo perseguían. Y yo quería matarlas con una ametralladora o un bate de béisbol. No se puede vivir así", concluyó Fabiana.